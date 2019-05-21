В Мурманске состоялось прощание с жертвами крушения SSJ100 в Шереметьево

В Мурманске состоялось прощание с жертвами крушения SSJ100 в Шереметьево

В Мурманске началась церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево жителями региона, сообщает агентство «СеверПост». Прощание проходит в доме культуры имени Кирова.

Как пишет «Мурманский вестник», отпевание пройдет в церкви Спаса-на-водах и в Свято-Никольском кафедральном соборе, после начнется захоронение.

Восемь погибших похоронят в Мурманске, по одному — в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и двоих — в Полярных Зорях. Как отмечает газета, тела еще 14 жертв из Мурманской области по желанию родных могут отправить из Москвы в другие регионы России. Накануне спецборт вылетел из московского аэропорта Жуковский, чтобы доставить в Мурманск тела погибших.

Как передает ТАСС, в это же время церемония прощания с погибшими пройдет в Белгородской области, а в среду похороны погибших состоятся в Керчи.

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку через 30 минут после вылета в аэропорту Шереметьево. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек.