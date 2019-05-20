Посольство Эквадора начало передавать США вещи Ассанжа

Посольство Эквадора начало передавать США вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается на сайте WikiLeaks.

В заявлении говорится, что Ассанжу и должностным лицам ООН не позволили присутствовать при этом. Имущество включает в себя рукописи, юридические и медицинские документы, а также электронное оборудование. В WikiLeaks добавили, что изъятие вещей является нарушением законов, которые защищают медицинскую и юридическую конфиденциальность.

«Эквадор совершает вопиющее нарушение самых основных норм института убежища, передавая все личные вещи беженца без разбора в страну, от которой его защищали», — заявил адвокат Ассанжа Аитор Мартинес, передает BBC News.

По данным телеканала, изъятие имущества из посольства санкционировал глава МИД Эквадора Хосе Валенсия.