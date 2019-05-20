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Преследование Ассанжа ,  
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Посольство Эквадора начало передавать США вещи Ассанжа

Посольство Эквадора начало передавать США вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается на сайте WikiLeaks.

В заявлении говорится, что Ассанжу и должностным лицам ООН не позволили присутствовать при этом. Имущество включает в себя рукописи, юридические и медицинские документы, а также электронное оборудование. В WikiLeaks добавили, что изъятие вещей является нарушением законов, которые защищают медицинскую и юридическую конфиденциальность.

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Власти Эквадора решили передать вещи Ассанжа США

«Эквадор совершает вопиющее нарушение самых основных норм института убежища, передавая все личные вещи беженца без разбора в страну, от которой его защищали», — заявил адвокат Ассанжа Аитор Мартинес, передает BBC News.

По данным телеканала, изъятие имущества из посольства санкционировал глава МИД Эквадора Хосе Валенсия.

При этом главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон назвал происходящее «кукольным театром». «Я не сомневаюсь, что Эквадор, независимо или по указанию США, подделал вещи, которые он отправит в Соединенные Штаты», — отметил он.

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Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

В начале апреля президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа убежища в посольстве страны в Лондоне, после чего основателя WikiLeaks арестовали. Суд приговорил его к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. В США его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. Соединенные Штаты хотят его экстрадиции, как и Швеция, где Ассанжа обвинили в изнасиловании.

Теги: посольство Эквадора, Джулиан Ассанж, Имущество
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