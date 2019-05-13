Власти Эквадора решили передать вещи Ассанжа США

Эквадор планирует передать США все вещи и документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые остались в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на официальное уведомление, с которым ознакомилась газета.

Издание отмечает, что в посольстве, помимо документов, находятся мобильные телефоны, компьютеры, компакт-диски и другие вещи. Представители правоохранительных органов Эквадора 20 мая проведут обыски в комнате Ассанжа в посольстве.

Газета El Diario также ознакомилась с уведомлением. Издание добавляет, что такое решение было принято после того, как Минюст США направил Эквадору соответствующее письмо. Отмечается, что эквадорский генпрокурор согласился с просьбой американской стороны. По данным газеты, во время обыска правоохранительные органы также изучат вопрос, как Ассанж получал доступ к интернету.