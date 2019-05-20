Организаторы отказались аннулировать победу Нидерландов на «Евровидении»

Европейский вещательный союз (ЕВС), организатор песенного конкурса «Евровидение», не будет пересматривать итоги состязания, в котором с композицией Arcade победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя EBC Дэвида Гудмана.

Гудман пояснил, что организаторам было известно о публикации песни Лоуренса на YouTube в 2017 году, однако, по его словам, композиция не была выпущена официально, и до конкурса ее прослушали «лишь несколько сотен зрителей». И, так как правила «Евровидения» запрещают к участию именно коммерчески выпущенные песни, организаторы пришли к выводу, что Лоуренс не получил «какого-либо несправедливого преимущества», и впоследствии он был допущен до конкурса.

РБК направил запрос в пресс-службу «Евровидения».

Ранее профильные СМИ обнаружили, что композиция Лоуренса была опубликована на YouTube еще в 2017 году — голландец исполнял ее на студенческой вечеринке. «Мне лично ничего не известно об исполнении песни финалиста до конкурса», — прокомментировала ситуацию в беседе с РБК член российского жюри Лора Квинт. Она подчеркивала, что окончательное решение должен принимать экспертный совет.