Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Глава белорусского жюри рассказал, что он и его коллеги уже определили результат предстоящего голосования. Другие члены жюри раскрыли оценки, которые они поставили конкурсантам. Это нарушило правила Европейского вещательного союза

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри. Об этом со ссылкой на заявление EBU сообщает портал Eurovoix.

Соответствующее решение, указали организаторы, было принято после того, как выяснилось: представители белорусского жюри конкурса дали интервью, заявления в котором «противоречили правилам «Евровидения». «Чтобы соответствовать правилам голосования, EBU принял меры и отстранил от голосования в финале белорусское жюри», — говорится в заявлении организации.

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