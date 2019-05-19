Лазарев отреагировал на отстранение белорусского жюри от «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019», шокирован отстранением белорусского жюри от голосования в финале музыкального конкурса. Об этом он заявил в «сториз» в своем Instagram.

«Мы, конечно, в шоке, потому что мы, конечно же, очень рассчитывали на поддержку», — сказал артист. Он выразил мнение, что Россия могла бы получить от жюри Белоруссии высокие баллы.

При этом певец напомнил, что белорусские зрители могут проголосовать.

Организаторы «Евровидения» отстранили белорусское жюри от участия перед финалом конкурса. Европейский вещательный союз принял такое решение из-за того, что члены жюри во время интервью рассказали, за кого отдали свои голоса в первом полуфинале конкурса. Согласно правилам конкурса, результаты голосования жюри в полуфиналах не должны быть обнародованы до завершения финала.