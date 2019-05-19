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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Лазарев отреагировал на отстранение белорусского жюри от «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019», шокирован отстранением белорусского жюри от голосования в финале музыкального конкурса. Об этом он заявил в «сториз» в своем Instagram.

«Мы, конечно, в шоке, потому что мы, конечно же, очень рассчитывали на поддержку», — сказал артист. Он выразил мнение, что Россия могла бы получить от жюри Белоруссии высокие баллы.

При этом певец напомнил, что белорусские зрители могут проголосовать.

Общество
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Организаторы «Евровидения» отстранили белорусское жюри от участия перед финалом конкурса. Европейский вещательный союз принял такое решение из-за того, что члены жюри во время интервью рассказали, за кого отдали свои голоса в первом полуфинале конкурса. Согласно правилам конкурса, результаты голосования жюри в полуфиналах не должны быть обнародованы до завершения финала.

В финале музыкального конкурса, который проходит на сцене выставочного зала в Тель-Авиве, приняли участие представители 26 стран. Лазарев с песней Scream выступил под пятым номером. Победитель будет определен после подведения итогов голосования зрителей и профессионального жюри.

Теги: Сергей Лазарев, «Евровидение», Белоруссия, музыкальный конкурс
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