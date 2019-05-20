В партии Порошенко назвали имя временного главы правительства Украины

При роспуске Верховной рады члены правительства будут работать в режиме исполняющих обязанности. Об этом РБК рассказал официальный представитель фракции «Блок Петра Порошенко» в Раде Александр Черненко.

Он добавил, что исполнять обязанности премьер-министра в соответствии с законом будет первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«Гипотетически возможен вариант, что этот состав Рады назначит премьера, но для этого нужно создать новую коалицию, а это нереально», — добавил он.

По его мнению, заявление премьера об отставке связано с его планами участвовать в парламентских выборах. «Он показывает, что не держится за кресло. Зеленский призвал подать в отставку — он подал», — пояснил представитель БПП.