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В партии Порошенко назвали имя временного главы правительства Украины

При роспуске Верховной рады члены правительства будут работать в режиме исполняющих обязанности. Об этом РБК рассказал официальный представитель фракции «Блок Петра Порошенко» в Раде Александр Черненко.

Он добавил, что исполнять обязанности премьер-министра в соответствии с законом будет первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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Первая речь президента Владимира Зеленского. Главное

«Гипотетически возможен вариант, что этот состав Рады назначит премьера, но для этого нужно создать новую коалицию, а это нереально», — добавил он.

По его мнению, заявление премьера об отставке связано с его планами участвовать в парламентских выборах. «Он показывает, что не держится за кресло. Зеленский призвал подать в отставку — он подал», — пояснил представитель БПП.

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Как прошла инаугурация Владимира Зеленского. Фоторепортаж

20 мая прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. В своей речи он заявил о роспуске Верховной рады и предложил правительству уйти в отставку. Впоследствии глава кабмина Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку 22 мая. При этом он отметил, что по Конституции страны правительство складывает полномочия после избрания новой Рады, а не президента.

Теги: Верховная Рада, Правительство, Украина
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