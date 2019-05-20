Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

В суд поступили ходатайства об аресте М.А.Рудницкой и ее сожителя Ш.М.Султанмурадова. При этом в суд также поступило постановление межрайонного прокурора, который отменил возбуждение уголовного дела, а также освободил задержанных. Их отпустили в здании суда.

17 мая следователи начали проверку после того, как женщина оставила в одной из московских поликлиник двухлетнюю дочь. После этого СКР возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Женщину и ее сожителя задержали. По ее словам, она оставила дочь в поликлинике, так как «не справлялась с обязанностями».