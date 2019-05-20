В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера

Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».

«Опыт, который был в Екатеринбурге, должен быть изучен. У нас в текущем режиме строительство приостановлено. Мы изучим общее мнение жителей, и потом будет приниматься окончательное решение», — цитирует издание мэра города Владимира Елистратова.

Издание отмечает, что мэр не уточнил, как именно будет проходить опрос горожан.

Обращение в администрацию подал челябинский координатор партии «Открытая Россия» Денис Ибрагимов. «Господин мэр, вы что, хотите как в Екатеринбурге? За последние пару дней конфликт по застройке сквера в Екатеринбурге разгорелся до масштабов страны. Вопреки воле екатеринбуржцев РПЦ и олигархи навязывают постройку храма, который разделил горожан. Похожий конфликт тлеет и в Челябинске», — написал он на странице в Facebook 16 мая.

На следующий день Ибрагимова пригласили на переговоры в мэрию, куда также позвали главного архитектора Челябинска Николая Ющенко. Активист предложил провести референдум или перенести строительство в другое место, пишет он.