Зеленский пригласил глав фракций на консультацию по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады на консультацию по вопросу роспуска парламента. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказал нардеп от «Самопомощи», руководитель фракции Олег Березюк.

«Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента», — сказал он.

Ранее 20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины. Во время инаугурационной речи он заявил о роспуске Рады.

Также новый глава государства предложил правительству уйти в отставку. «Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях», — сказал он.