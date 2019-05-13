Зеленский записал «послание мира Донбассу»

В ролике руководители крупнейших религиозных организаций Украины призывают к «здоровому диалогу» и «переговорам» ради разрешения конфликта на востоке страны. Предстоятеля новой Православной церкви Украины среди них нет

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Гриц / Reuters)

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook «Послание мира Донбассу».

Снявшиеся в ролике главы крупнейших религиозных организаций страны и другие религиозные деятели призывают к окончанию вооруженного конфликта на востоке Украины и началу переговоров. «Мы верим, что наконец-то сядем, как цивилизованные люди, за стол переговоров, и сможем решить все конфликты и вопросы с помощью мудрости человеческой», - говорит, например, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.

В ролике снялись среди прочих предстоятели Украинской православной Церкви Киевского и Московского патриархатов Филарет (Денисенко) и Онуфрий (Березовский), глава Украинской грекокатолической церкви Святослав (Шевчук), муфтий Крыма Айдер Рустемов, главные раввины ряда регионов Украины и другие.

В опубликованной версии клипа нет предстоятеля созданной в декабре 2018 года Православной церкви Украины митрополита Епифания (Думенко). При этом извеcтно, что он принимал участие в записи ролика, сообщает «Лiга.Новости».