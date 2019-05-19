Экс-мэр Риги понадеялся на окончание «кошмара санкций» ЕС и России

Бывший мэр Риги Нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, высказал надежду на отмену взаимных санкций, введенных Евросоюзом и Россией. Об этом политик рассказал в интервью латвийскому информационному агентству LETA.

«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится. Насколько реалистично ожидать, что это случится в обозримом будущем? Поживем — увидим», — сказал Ушаков.

Говоря о том, как строить отношения с Россией, бывший мэр латвийской столицы привел в пример случай, когда политики из Латвии не могут приезжать в Москву на конференции, тогда как представители других стран Европы приезжают в Россию на различные мероприятия.

«На мой взгляд, нужно смотреть на то, как ведут себя те же самые немцы. С одной стороны, у них есть твердая позиция по многим вопросам, с другой — самоуправления сотрудничают», — заявил политик, отметив, что рано или поздно наступит время отмены взаимных санкций.

Нил Ушаков занимал должность мэра Риги с 2009 года. С тех пор он еще дважды переизбирался на этот пост. В феврале 2018 года Ушаков смог избежать отставки на фоне расследования о взятках. Следственные действия были связаны с делом о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере €800 тыс. за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов.

После обысков Ушаков заявлял о непричастности к каким-либо противоправным действиям. Оппозиция потребовала его отставки, Рижская дума не поддержала это предложение. В апреле Ушаков был отправлен в отставку распоряжением министра. Поводом послужили претензии к работе городских властей. Политик отмечал, что намерен обжаловать это решение в суде.