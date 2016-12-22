Мэр Риги оспорит перевод русских школ на латышский язык в суде

Мэр Риги ​Нил Ушаков пообещал оспорить в Конституционном суде закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Еще одна очень большая ошибка. И, к сожалению, абсолютно ожидаемый шаг со стороны президента. Теперь остается Конституционный суд — в ближайшее время депутаты Сейма от «Согласия» используют свое право и обратятся с иском в Суд Сатверсме [Конституции]», — написал мэр.

Он добавил, что сейчас вводится на уровне Рижской думы программа дополнительных занятий на родном языке.

Президент Латвии Раймондс Вейонис внес поправки в законодательство об образовании в понедельник, 2 апреля. По закону все средние школы в стране должны быть переведены на обучение на латышском языке. При этом в начальной школе обучение на родном языке сохранится частично.

Посольство России в Латвии раскритиковало перевод школ на латышский язык. По мнению дипведомства, в Риге «проигнорировали» интересы большей части населения страны и международное законодательство по защите прав нацменьшинств.