Ушаков оценил свои шансы оспорить решение об отставке с поста мэра Риги

Экс-градоначальник Нил Ушаков считает, что сможет оспорить решение латвийских властей о своей отставке в суде. Он сказал, что в отставку его могут отправить только горожане, а не политики или чиновники

Нил Ушаков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Отстраненный от должности мэр Риги и председатель Рижской думы Нил Ушаков считает, что ему под силу отменить решение о своей отставке. «Шансы выиграть в суде оцениваю максимально высоко», — сказал он, выступая на пресс-конференции в пятницу (цитата по ТАСС). Оплачивать деятельность адвокатов отправленный в отставку мэр Риги собирается из личных средств. В 2017 году Ушаков был избран на третий срок в качестве главы думы и мэра Риги. За него проголосовали 32 депутата из 60.

Ушаков также заявил, что команда коалиции «Согласия» и партии «Честь служить Риге», которые сохраняют большинство в Рижской думе, продолжит свою работу. Руководить деятельностью команды будет исполняющий обязанности мэра города Олег Буров из партии «Честь служить Риге». Ушаков сообщил, что не намерен освобождать свой кабинет, а решение властей снять его с поста мэра Ушаков назвал политически мотивированным, передает портал Delfi.

Сообщение об отставке Ушакова с постов мэра и главы Рижской думы опубликовано в официальном издании Latvijas Vestnesis. Соответствующее распоряжение отдал министр среды и регионального развития Юрис Пуце. Такой шаг он объяснил попустительством бывшего мэра при коррупционных схемах компании Rīgas Satiksme («Рижское сообщение»), которую обвиняют в растрате. Об этом министр рассказал на пресс-конференции в пятницу. В декабре 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало восемь человек по делу Rīgas Satiksme.

Чиновники ведомства Пуце два месяца изучали документы, связанные с решениями Ушакова в отношении компании, и смогли выявить «длительное, систематическое и бессовестное нарушение законов», приводит слова министра Delfi. Согласно законам Латвии министр регионального развития может отправить главу города в отставку, если выявит нарушения в его работе. При этом в KNAB заявили, что в Ушаков не является фигурантом ни одного из возбужденных им уголовных расследований, передает латвийское агентство LETA.

Как отметил Пуце, во время нахождения Ушакова на посту мэра Рижская дума повышала финансирование Rīgas Satiksme путем увеличения капитала предприятия. Однако в итоге эти средства шли на другие цели и де-факто растрачивались, посетовал министр. Решение об отстранении Ушакова «защищает интересы всех рижан, налогоплательщиков от длительных незаконных действий», добавил Пуце.