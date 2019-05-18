Прокуратура Армении обжалует решение суда освободить Кочаряна

Прокуратура Армении обжалует решение суда об освобождении из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщает местное агентство Aysor.

«Мы считаем, что избранная мера пресечения в виде ареста была правильной», — подчеркнул в беседе с журналистами прокурор Петрос Петросян, добавив о необходимости обжалования этого судебного акта.

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна ранее 18 мая огласил решение об изменении меры пресечения для Кочаряна.

Роберт Кочарян был арестован в июле прошлого года. В вину экс-президенту вменили разгон акций протеста после выборов в 2008 году. Тогда в результате столкновений демонстрантов с силовиками погибли по меньшей мере десять человек. Тем не менее, в августе 2018 года апелляционный суд постановил, что как бывший глава государства он обладает иммунитетом.



Однако уже осенью прошлого года материалы дела были направлены на доработку по требованию местной прокуратуры. В декабре 2018 года Кочаряна повторно задержали, суд после этого дал разрешение на его арест.

