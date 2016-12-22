Кочарян назвал решение о своем аресте «личной расправой»

Экс-президент Армении Роберт Кочарян назвал решение Апелляционного суда о его аресте «личной расправой, вендеттой» против него и членов его семьи. Об этом говорится в заявлении Кочаряна, которое зачитал руководитель его офиса Виктор Согомонян, передает Aysor.

«Мой пройденный путь, достигнутые результаты в годы моего правления, авторитет в Армении, Арцахе [самоназвание Карабаха] и за рубежом, а также мои политические перспективы не дают покоя нынешнему популистскому и неспособному управлять страной руководителю», — считает Кочарян.

По его словам, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян является главным организатором демонстраций в марте 2008 года в Ереване, при разгоне которых погибли по меньшей мере десять человек. Кочарян возглавлял Армению в 1998-2008 годах.

Апелляционный суд Армении постановил арестовать Кочаряна 7 декабря. В июле экс-президента обвинили в свержении конституционного строя, после этого его арестовали на два месяца. В августе апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил Кочаряна, генпрокурор Армении обжаловал это решение. В середине ноября кассационный суд частично удовлетворил требование генпрокурора и направил материалы дела в суд на доработку.