Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна

Санкцию на арест выдал Апелляционный суд, который летом отменял аналогичное решение суда первой инстанции. Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя

Роберт Кочарян (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Апелляционный суд Армении дал санкцию на арест бывшего президента страны Роберта Кочаряна, об этом агентству Aysor сообщил его адвокат Айк Алумян. Он отказался ответить на вопрос, когда решение суда будет приведено в исполнение.​

Экс-президент может быть арестован в течение нескольких дней после того, как стороны обвинения и защиты получат решение суда. На заседании суда Кочаряна не было. Его адвокат Рубен Саакян в разговоре с агентством отметил, что экс-президент не будет скрываться от ответственности.

По словам руководителя офиса экс-президента Виктора Согомоняна Кочарян имел право не присутствовать на суде. Экс-президент намерен подчиниться требованию суда, добавил он.

О санкции суда на арест Кочаряна также сообщил корреспондент Sputnik — Армения из зала суда.

В июле Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. После этого он был арестован на два месяца. В августе апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил бывшего президента, заявив о его неприкосновенности. Это опротестовал генпрокурор — его жалобу частично удовлетворил в середине ноября Кассационный суд, направив дело на доследование в тот же суд и отклонив жалобы защиты Кочаряна.

Политик с 1994 по 1997 годы был президентом непризнанного Нагорного Карабаха, затем стал премьером Армении, а с 1998 по 2008 годы был президентом.

В свержении конституционного строя новые армянские власти также обвинили Юрия Хачатурова, который до ноября был генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в ней состоят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).