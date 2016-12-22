ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,23 66,26 EUR Нал. 76,41 75,35 USD Бирж. 66,45 -0,42 EUR Бирж. 75,80 -0,30 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3432,80 -353,60 IMOEX 2426,27 +0,58% RTSI 1150,44 +1,44% Brent 61,59 +3,50% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна
Лента новостей
Половина россиян сочла нужным ответ на введение Киевом военного положения 16:21, Общество Суд в Крыму арестовал адвоката одного из украинских моряков 16:15, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 15:56, РБК и ГТЛК Филиппины отказались от российских вертолетов из-за американских санкций 15:55, Политика В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте» 15:53, Политика Экс-судья получила 7 лет колонии за махинации с землей по «делу Цапков» 15:48, Общество Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна 15:44, Политика СМИ узнали о планах «Спартака» подписать полузащитника «Краснодара» 15:35, Спорт Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах 15:34, Бизнес Впервые в истории более половины землян получили доступ к интернету 15:34, Технологии и медиа Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 15:32, РБК и Белая Дача Кабмин попросил до конца года изменить порядок оплаты штрафов ГИБДД 15:31, Общество Москалькова вступилась за Льва Пономарева 15:27, Общество Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике 15:21, Мнение ФСИН начала проверку после публикаций новых фотографий Цеповяза 15:16, Общество Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 15:15, РБК и Whirlpool Кириенко назвал глупостью отмену рэп-концертов 15:10, Общество Старый новый: что происходит с криптовалютой 15:08, Крипто Замминистра отверг причастность МВД к отменам рэп-концертов 14:59, Общество В Турции назвали дату начала суда по делу об убийстве российского посла 14:53, Политика У российского Sbarro сменился владелец 14:48, Бизнес Авиакомпания Utair начала переговоры с банками о реструктуризации долгов 14:39, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 14:38, РБК и Huawei Мейвезер исключил проведение боя с Нурмагомедовым по правилам ММА 14:38, Спорт Власти отменили тендер на электрификацию Крымского моста 14:36, Бизнес В якутской колонии заключенные объявили голодовку и зашили себе рты 14:33, Общество В самом северном районе Карелии ввели режим ЧС из-за остановки котельных 14:08, Общество Reuters узнал о готовности России увеличить сокращение нефтедобычи 14:04, Экономика
Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна
Политика, 15:44
0
Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна
Санкцию на арест выдал Апелляционный суд, который летом отменял аналогичное решение суда первой инстанции. Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
Роберт Кочарян (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Апелляционный суд Армении дал санкцию на арест бывшего президента страны Роберта Кочаряна, об этом агентству Aysor сообщил его адвокат Айк Алумян. Он отказался ответить на вопрос, когда решение суда будет приведено в исполнение.​

Экс-президент может быть арестован в течение нескольких дней после того, как стороны обвинения и защиты получат решение суда. На заседании суда Кочаряна не было. Его адвокат Рубен Саакян в разговоре с агентством отметил, что экс-президент не будет скрываться от ответственности.

Никол Пашинян — РБК: «Я не хочу учитывать украинский опыт»
Политика

По словам руководителя офиса экс-президента Виктора Согомоняна Кочарян имел право не присутствовать на суде. Экс-президент намерен подчиниться требованию суда, добавил он.

О санкции суда на арест Кочаряна также сообщил корреспондент Sputnik — Армения из зала суда.

В июле Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. После этого он был арестован на два месяца. В августе апелляционный суд отменил решение первой инстанции и освободил бывшего президента, заявив о его неприкосновенности. Это опротестовал генпрокурор — его жалобу частично удовлетворил в середине ноября Кассационный суд, направив дело на доследование в тот же суд и отклонив жалобы защиты Кочаряна.

Что инкриминируют бывшим армянским чиновникам и их родственникам Еще 4 фото
Фотогалерея

Политик с 1994 по 1997 годы был президентом непризнанного Нагорного Карабаха, затем стал премьером Армении, а с 1998 по 2008 годы был президентом.

В свержении конституционного строя новые армянские власти также обвинили Юрия Хачатурова, который до ноября был генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в ней состоят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

Авторы: Маргарита Девяткина, Александр Атасунцев.
Теги: Армения , Роберт Кочарян
Главное
В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте» Политика
Материалы по теме
В офисе и особняке бывшего президента Армении Кочаряна прошли обыски Политика
Суд в Ереване освободил экс-президента Армении Кочаряна Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter