Небензя предупредил СБ ООН о готовящейся террористами провокации в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил Совет безопасности организации о подготовке террористами «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) провокации с использованием химического оружия в Сирии. Об этом сообщается на сайте представительства.

«В российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступила оперативная информация, подтвержденная независимыми источниками, о подготовке террористами «Нусры» очередной химпровокации в населенном пункте Саракиб, чтобы впоследствии обвинить в этом Дамаск», — сказал он.

Небензя добавил, что 27 апреля около 130 террористов атаковали правительственные войска в населенном пункте Скальбия, в результате чего были убиты 26 сирийских военных и еще более 40 получили ранения. Он отметил, что провокации террористов создают серьезную угрозу безопасности российской авиабазы «Хмеймим» и жизни военнослужащих.

Ранее Минобороны России предупредило, что боевики «Джабхат ан-Нусры» готовят провокацию в Идлибе с использованием химических веществ и обломков российских боеприпасов. В ведомстве добавили, что об этом стало известно от местных жителей. По данным центра примирения, террористы проведут постановочную съемку отравления сирийцев, после чего распространят кадры в соцсетях и СМИ.