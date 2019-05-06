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Война в Сирии ,  
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Боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Огонь велся из Завии, находящейся в Идлибской зоне деэскалации. Террористы управляли ведением огня с помощью беспилотника
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии была дважды обстреляна в понедельник, 6 мая, об этом говорится в поступившем в РБК сообщении руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктора Купчишина.

«Оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России, признана террористической. — РБК)», — сообщил Купчишин. По его данным, в общей сложности по базе было выпущено 36 реактивных снарядов, боевики вели управление огнем с помощью беспилотника.

Дежурные силы систем противовоздушной обороны (ПВО) отразили обстрелы, жертв и разрушений на базе нет, уточнили в центре.

«Все точки запуска боевиками ракет выявлены и подавлены авиацией ВКС России и огнем артиллерии сирийских правительственных войск», — добавил Купчишин. Он отметил, что в Идлибской зоне деэскалации выросло число нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

В центре Минобороны также сообщили, что в течение суток помимо Хмеймима несколько раз были обстреляны населенные пункты Эс-Саклабия, Мгайр, Брайдидж и Сафсафа. Боевики вели огонь из минометов, реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий.

Попытку обстрела базы Хмеймим боевики предпринимали 2 мая, обстрел, по данным Минобороны, шел со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калаат-эль-Мудик и Баб-Атика. Атака была отражена, военнослужащие и инфраструктура базы не пострадали.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Сирия, Идлиб, Хмеймим
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