Российские военные сообщили об обстреле боевиками трех провинций в Сирии

Боевики с территории зоны деэскалации в Идлибе обстреляли за последние сутки населенные пункты в трех провинциях: Латакия, Хама и Алеппо. Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

Боевики обстреляли населенные пункты Руйесет-Эскандер, Джуб-Эз-Зарур, Сафсафа, Ай-Эль-Хаммам и Дарх-Абу-Асад в провинции Латакия, Скальбия в провинции Хама, Зафар-Эль-Кабир в провинции Алеппо.

«По свидетельствам местных жителей, 12 мая около 11 часов утра боевики обстреляли город [Скальбия] из РСЗО тремя ракетами. Две из них попали в жилой дом, в результате чего погибла женщина, ранения получили двое детей», — сказал Купчишин, добавив, что третья ракета взорвалась около церкви, там погибли пятеро детей.

Еще один удар по городу боевики нанесли 13 мая. Тогда погиб один человек, еще один получил тяжелое осколочное ранение и множественные переломы, кроме того, пострадали четыре ребенка.