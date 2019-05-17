МИД назвал ущербной линией санкции США против спецотряда «Терек»

Министерство иностранных дел России пообещало ответить на расширение американских санкций по «закону Магнитского», под которые попал чеченский спецотряд «Терек». Об этом сообщается на сайте МИДа.

«Разумеется, не оставим без ответа этот выпад против российских граждан. Властям США стоит задуматься, что их конфронтационное поведение не принесет никакой пользы», — говорится в заявлении.

В МИД России добавили, что произвольным введением санкций США выставляют себя в «неблаговидном свете». В министерстве подчеркнули, что спецотряд «Терек» борется с террористическими группировками, поэтому введение против него ограничений со стороны Вашингтона является пособничеством боевикам.

В дипведомстве отметили, что новые санкции были введены спустя два дня после визита госсекретаря США Майка Помпео в Россию. В МИДе заявили, что таким образом складывается впечатление, что Вашингтон спешит «свести на нет позитивную тональность» прошедших переговоров. В министерстве назвали эти шаги глубоко ущербной и контрпродуктивной линией.