Минобороны Польши купило 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot

Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на поставку 73 грузовых автомобилей для размещения на них комплексов ПРО Patriot. Об этом сообщается на сайте ведомства. Стоимость сделки с польской компанией Jelcz составляет почти 171 млн злотых (около $45 млн). Эти машины заменят грузовики американской компании Oshkosh.

В 2018 году правительство Польши подписало соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot. Сумма сделки — $4,75 млрд. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. Ожидается, что первые Patriot поступят в Польшу в 2022 году.

Комплексы Patriot стоят на вооружении Германии, Испании, Нидерландов, Греции. В июле 2017 года была одобрена поставка Patriot Румынии, в феврале 2018 года — Швеции.