Польша купила американские ракетные комплексы Patriot за $4,7 млрд

Ожидается, что первые комплексы поступят в Польшу в 2022 году. Ранее в Варшаве заявляли, что стремление разместить Patriot связано с планами России по перевооружению ракетной бригады в Калининградской области

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (Фото: Krystian Maj / ТАСС)

Правительство Польши подписало соглашение на поставку американских систем ПРО Patriot в рамках программы «Висла». Об этом сообщает агентство PAP.

Подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак. Подписанный контракт министр передал послу США Полу Джонсу.



«Это исторический момент. Мы оснащаем польскую армию самой передовой системой обороны в мире», — приводит слова Дуды Bloomberg. Сумма сделки — $4,75 млрд.

США одобрили поставку в Польшу противоракетных систем Patriot в ноябре 2017 года. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. Ожидается, что первые Patriot поступят в Польшу в 2022 году.

В августе 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что стремление Варшавы разместить комплексы Patriot связано с планами России по перевооружению ракетной бригады в Калининградской области. «Российские ракеты уже там размещены, а у нас до сих пор нет системы ПВО, чтобы в случае возможной атаки защитить себя», — заявлял он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал размещение «Искандеров» в Калининградской области с созданием в Европе «антироссийской ракетной системы». «Вы не можете просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены», — заявлял он в феврале 2017 года.​

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в разговоре с РБК пояснил, что выбор ПВО Patriot по большей части вызван «антироссийскими настроениями»: «Планы покупки систем ПВО были анонсированы Польшей более десяти лет назад. Долгое время Польша выбирала, у кого их закупить. Изначально при Лехе Качиньском речь шла о закупке европейских систем, сейчас выбор сделан в пользу американского Patriot. Это в духе современного польского оборонного строительства. Во многом выбор продиктован политическими целями. Тем не менее Patriot — это проверенные надежные комплексы, которые применялись в боевых действиях и хорошо себя показали», — считает Пухов.

С ним не согласен военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко, который в разговоре с РБК назвал закупку американских систем ПРО Patriot «выбросом денег на ветер». «Американский комплекс ПРО не способен перехватывать ракеты российского комплекса «Искандер», — пояснил он.

Комплексы Patriot имеются в распоряжении Германии, Испании, Нидерландов, Греции. В июле 2017 года была одобрена поставка комплексов Patriot Румынии, в феврале 2018 года — Швеции.