Путин поздравил с днем рождения нового президента Казахстана

Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Буду рад новым встречам с вами, продолжению нашего конструктивного товарищеского диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Путин пожелал Токаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана после сложения полномочий Нурсултаном Назарбаевым 20 марта этого года. 9 апреля Токаев объявил о проведении внеочередных президентских выборов 9 июня.