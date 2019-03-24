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Отставка Назарбаева ,  
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Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нурсултан Абишевич звонил сам. <…> Звонил он за пару часов до объявления», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Назарбаев и Путин в последние годы часто созваниваются по мере необходимости.

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Песков назвал Казахстан важным партнером России и отметил, что «контакты будут в ближайшее время, в том числе на высшем уровне, сомнений никаких нет».

О том, что Назарбаев сообщал Путину о решении уйти в отставку до официального объявления, Песков рассказал 21 марта. При этом он подчеркнул, что бывший глава Казахстана не советовался с российским президентом по поводу кандидатуры преемника и о разговорах между Путиным и Назарбаевым по поводу нового лидера «не могло идти и речи».

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Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, объявил об отставке 19 марта. На следующий день экс-премьер и бывший спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу и стал исполняющим обязанности президента.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев
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