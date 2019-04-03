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Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Отставка Назарбаева ,  
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Президент Казахстана прибыл в Россию с первым зарубежным визитом

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приземлился в московском аэропорту Внуково в рамках первого официального зарубежного визита политика в новой должности. Об этом сообщает «РИА Новости».

Токаева в аэропорту встречали глава департамента протокола МИД Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавляет корреспондент РБК, Токаев во второй половине дня встретится с Владимиром Путиным, стороны «подпишут документы и сделают заявление».

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О том, что свою первую зарубежную поездку в статусе президента Токаев совершит в Россию, стало известно в конце марта. Глава Казахстана называл свой визит показательным и подчеркивал, что Россия для его страны «ближе любого родственника».

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который находился на этой должности с 1990 года, объявил о решении уйти в отставку. Его место занял бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Он будет возглавлять государство до выборов, которые должны пройти ​в 2020 году.

Теги: Казахстан, визит, Москва
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