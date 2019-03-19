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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,77%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
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Отставка Назарбаева ,  
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Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
Назарбаеву 78 лет, он занимал должность президента Казахстана с 1990 года. После сложения полномочий он останется во главе Совбеза страны. Исполнять обязанности президента будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев
Нурсултан Назарбаев​ (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Выступая с обращением к народу Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев заявил, что решил сложить полномочия.

«В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана, — сказал Назарбаев, его слова приводит портал Zakon.kz. — Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом».

Видео: РБК

​Назарбаев также заявил, что останется председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности Казахстана. Право пожизненно возглавлять Совбез Назарбаеву как первому президенту страны и лидеру нации (елбасы)дает закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».

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Назарбаев стал последним ушедшим в отставку «советским» лидером

Исполнять обязанности президента страны будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года. Согласно указу, в этот же день Токаев принесет присягу на совместном заседании палат парламента.

Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахской ССР он стал 24 апреля 1990 года, до этого возглавлял Верховный совет республики. 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах президента Казахстана получил поддержку 98,7% избирателей. Выборы были безальтернативными. После этого он еще несколько раз побеждал на выборах главы государства, последние были внеочередными и состоялись в апреле 2015 года (тогда Назарбаев получил ​почти 97,8% голосов избирателей). Срок его президентских полномочий должен был истечь в апреле 2020 года.

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21 февраля Назарбаев заявил, что правительство страны не справилось с проведением реформ экономики страны и решением задачи по повышению благосостояния населения, и объявил об отставке кабинета министров.​

Авторы: Андрей Гатинский, Маргарита Девяткина
Теги: Нурсултан Назарбаев, Казахстан
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