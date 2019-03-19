Назарбаев ушел с поста президента Казахстана

Назарбаеву 78 лет, он занимал должность президента Казахстана с 1990 года. После сложения полномочий он останется во главе Совбеза страны. Исполнять обязанности президента будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев

Нурсултан Назарбаев​ (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Выступая с обращением к народу Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев заявил, что решил сложить полномочия.

«В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана, — сказал Назарбаев, его слова приводит портал Zakon.kz. — Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом».

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​Назарбаев также заявил, что останется председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности Казахстана. Право пожизненно возглавлять Совбез Назарбаеву как первому президенту страны и лидеру нации (елбасы)дает закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».