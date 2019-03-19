Назарбаев ушел с поста президента Казахстана

Выступая с обращением к народу Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев заявил, что решил сложить полномочия.
«В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана, — сказал Назарбаев, его слова приводит портал Zakon.kz. — Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом».
Назарбаев также заявил, что останется председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного совета и председателем Совета безопасности Казахстана. Право пожизненно возглавлять Совбез Назарбаеву как первому президенту страны и лидеру нации (елбасы)дает закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».