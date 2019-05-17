Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Городская дума Екатеринбурга приняла решение отказаться от проведения референдума по строительству храма в пользу опроса из-за длительных сроков и больших затрат на его организацию. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский на пресс-конференции, которую транслировал портал E1.

«Если мы [выбираем] референдум — это год подвешенной ситуации, это более чем серьезная подготовка, более чем серьезные затраты, достаточно большой процесс», — пояснил Высокинский.

Мэр Екатеринбурга добавил, что вместо референдума по строительству храма на месте сквера в центре города будет проводиться опрос местных жителей в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

По его словам, власти должны направить максимум усилий на то, чтобы опрос и по процедуре, и по форме, и по репрезентативности выборки был корректным.