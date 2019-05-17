В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Проститься с ним пришли родственники, друзья и коллеги. Так, на мероприятии присутствуют главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, телеведущий Дмитрий Киселев, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и другие, отмечает радиостанция «Говорит Москва».

Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Ему было 59 лет. Причиной смерти стала «аневризма грудной части аорты разорванная».

Дочь Доренко Екатерина написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти журналиста — она предполагала, что его могли отравить. Экспертиза этого не подтвердила.

В последние годы журналист руководил радиостанцией «Говорит Москва».