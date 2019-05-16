Фадеев назвал попыткой спасти репутацию отмену итогов «Голос. Дети»

Музыкальный продюсер Максим (Макс) Фадеев прокомментировал решение «Первого канала» аннулировать результаты шоу «Голос. Дети».

«Это их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре», — сказал Фадеев РБК.

Продюсер убежден в том, что «канал сам по себе здесь ни при чем, что они такие же жертвы».

«Константин Львович <Эрнст> не будет этим заниматься, он честолюбив, это не его стиль, это слишком дешево для Эрнста. Я думаю, что это какая-то история внешняя», — сказал Фадеев.