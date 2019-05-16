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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Общество ,  
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Фадеев назвал попыткой спасти репутацию отмену итогов «Голос. Дети»

Музыкальный продюсер Максим (Макс) Фадеев прокомментировал решение «Первого канала» аннулировать результаты шоу «Голос. Дети».

«Это их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре», — сказал Фадеев РБК.

Продюсер убежден в том, что «канал сам по себе здесь ни при чем, что они такие же жертвы».

«Константин Львович <Эрнст> не будет этим заниматься, он честолюбив, это не его стиль, это слишком дешево для Эрнста. Я думаю, что это какая-то история внешняя», — сказал Фадеев.

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Продюсер надеется, что выпуск шоу «Голос. Дети», который должен выйти в эфир 24 мая, станет «человеческим примирительным мероприятием, сделанным просто ради детей».

Фадеев подчеркнул, что сложившаяся вокруг конкурса ситуация оказывает давление на участников и потенциально может оказаться для них травмирующей.

«Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей», — отметил он.

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Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели вместе

16 мая были обнародованы результаты экспертизы, согласно которым в ходе голосования в финале шоу «Голос. Дети» использовались накрутки в пользу победившей в конкурсе дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу Микеллы. Вскоре после этого «Первый канал» объявил об аннулировании результатов голосования.

Теги: Максим Фадеев, скандал, «Голос», «Первый канал», новости РБК
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