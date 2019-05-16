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American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Нагиев анонсировал прямой эфир после объявления о накрутках в «Голосе»

Ведущий шоу «Голос. Дети», актер Дмитрий Нагиев заявил в разговоре с РБК, что 24 мая в эфире «Первого канала» выйдет прямой эфир «в котором будут расставлены точки над i.

«24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над i. Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми», — заявил РБК ведущий.

Нагиев отметил, что слышал о первых результатах экспертизы, посвященной результатам голосования в финале конкурса.

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Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

«Сам лично никаких документов не видел, мне их никто не показывал, поэтому пока голословных оценок этому давать не хочу. Тем более когда дело касается детей, здесь надо подходить аккуратно, чтобы никого не травмировать. Я за то, чтобы не забывать, что это всего лишь игра, в которую вдруг вписываются взрослые люди, и тогда эта игра приобретает некоторые уродливые формы. Если все так, как вы сказали, и информация подтвердится, то придется предпринимать меры», — заявил Нагиев.

В конце апреля «Первый канал» показал в прямом эфире финал конкурса «Голос. Дети». Победителем в результате зрительского голосования стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Ее соперниками были Ержан Максим и Валерий Кузаков. Абрамову поддержали 56,5% проголосовавших. Источники РБК на «Первом канале» и в «Красном квадрате» (производит шоу) сообщили об аномальных признаках голосования в пользу одного из участников. Телеканал начал проверку, к которой привлек компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и цифровых расследованиях.

Group-IB 16 мая сообщила, что первая часть расследования завершена. Эксперты обнаружили накрутку голосов и использование ботов в пользу участника с номером, под которым выступала Микелла Абрамова. «Первый канал» аннулировал результаты голосования в финале шоу.

Теги: «Голос», Дмитрий Нагиев, новости РБК
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