Нагиев анонсировал прямой эфир после объявления о накрутках в «Голосе»

Ведущий шоу «Голос. Дети», актер Дмитрий Нагиев заявил в разговоре с РБК, что 24 мая в эфире «Первого канала» выйдет прямой эфир «в котором будут расставлены точки над i.

«24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над i. Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми», — заявил РБК ведущий.

Нагиев отметил, что слышал о первых результатах экспертизы, посвященной результатам голосования в финале конкурса.

«Сам лично никаких документов не видел, мне их никто не показывал, поэтому пока голословных оценок этому давать не хочу. Тем более когда дело касается детей, здесь надо подходить аккуратно, чтобы никого не травмировать. Я за то, чтобы не забывать, что это всего лишь игра, в которую вдруг вписываются взрослые люди, и тогда эта игра приобретает некоторые уродливые формы. Если все так, как вы сказали, и информация подтвердится, то придется предпринимать меры», — заявил Нагиев.