Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели вместе в звукозаписывающей студии. Видео опубликовала на своем YouTube-канале певица Алсу, мать Микеллы.

«Любовь белой птицей в наши окна постучится. Не потеряй ее! Оберегай ее!» — спели они.

Финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» прошел 26 апреля. По его итогам победила Микелла Абрамова, дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она набрала 56,5% зрительских голосов. В финале вместе с ней выступили Ержан Максим и Валерий Кузаков.

Однако источники РБК сообщили, что «Первый канал» заметил признаки аномального голосования в пользу одного из участников и решил начать проверку. Впоследствии канал подтвердил эту информацию.