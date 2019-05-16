«Говорит Москва» опровергла сообщения о назначенной дате похорон Доренко

Решение о дате похорон журналиста Сергея Доренко пока не принято, сообщает «Говорит Москва».
«Решение о захоронении примет вдова Сергея Доренко Юлия после того, как получит урну с прахом», — указала радиостанция.
Таким образом радиостанция опровергла информацию агентства ТАСС, которое ранее сообщило о том, что захоронение урны с прахом Доренко пройдет 18 мая на Троекуровском кладбище.
«Говорит Москва» уточняет, что прощание с журналистом пройдет в пятницу, 17 мая, на Троекуровском кладбище, после этого его тело будет кремировано.