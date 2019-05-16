«Говорит Москва» опровергла сообщения о назначенной дате похорон Доренко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,52 -0,13 EUR Бирж. 72,17 -0,28 Brent 72,80 +1,08% USD Нал. 65,03 64,14 EUR Нал. 72,84 71,92 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1186 -0,0013 BTC/USD Бирж. 7 831,50 -299,00 IMOEX 2 584,50 +1,17% RTSI 1 261,79 +1,18% DJIA 25 648,02 +0,45% Nasdaq 7 822,15 +1,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Транснефть ₽135 900 (-13,63%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Транснефть ₽135 900 (-13,63%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
В Сеть утекли данные о ранее неизвестных российских спутниках Общество, 16:03 Путин поддержал идею обеспечить больше школьников бесплатным питанием Политика, 16:02 Четырехкратный победитель Кубка Стэнли возглавил ярославский «Локомотив» Спорт, 15:55 Путин объяснил, какие люди любят критику и почему Политика, 15:49 Финалисты шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели вместе Общество, 15:45 Пост генсека ОДКБ в 2020 году займет белорусский кандидат Политика, 15:44 Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России Политика, 15:43 Куда инвестируют предприниматели, добившиеся успеха РБК и Сбербанк Первый, 15:43 Суд взыскал с ХК «Спартак» ₽2,3 млн за использование образа Ждуна Общество, 15:41 Альфа-банк назвал самый подходящий для получения кредита знак зодиака Финансы, 15:31 Парламент Австрии выступил за запрет хиджабов в начальных школах Общество, 15:19 Лучшая неделя для Bitcoin за последние годы: что произошло на крипторынке Крипто, 15:19 Башни из песка и соцсети для соседей: в Москве показали дома будущего Недвижимость, 15:17  «Уральские авиалинии» прекратили летать из Жуковского в Париж и Ниццу Общество, 15:15
Общество ,  
0 
«Говорит Москва» опровергла сообщения о назначенной дате похорон Доренко

Решение о дате похорон журналиста Сергея Доренко пока не принято, сообщает «Говорит Москва».

«Решение о захоронении примет вдова Сергея Доренко Юлия после того, как получит урну с прахом», — указала радиостанция.

Таким образом радиостанция опровергла информацию агентства ТАСС, которое ранее сообщило о том, что захоронение урны с прахом Доренко пройдет 18 мая на Троекуровском кладбище.

«Говорит Москва» уточняет, что прощание с журналистом пройдет в пятницу, 17 мая, на Троекуровском кладбище, после этого его тело будет кремировано.

Общество
«Человек, выросший в гарнизонах»: каким запомнился Сергей Доренко

Журналист Сергей Доренко погиб 9 мая в центре Москвы после падения с мотоцикла. Ему было 59 лет. Причиной смерти стал разрыв аорты. Последние годы журналист страдал от болезни сердца.

Дочь Доренко просила полицию проверить причины смерти, поскольку заподозрила, что ее отца могли отравить. Это стало причиной задержки в похоронах. Было отменено назначенное на 12 мая прощание с журналистом. Тем не менее повторная экспертиза не нашла признаков отравления.

Теги: Сергей Доренко, похороны, прах, журналист, Москва
Материалы по теме
Полиция разрешила выдать вдове Доренко тело для кремации
Общество
Экспертиза не нашла признаков отравления Сергея Доренко
Общество
«Говорит Москва» исключила программу Сергея Доренко из эфира
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter