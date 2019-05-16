«Говорит Москва» опровергла сообщения о назначенной дате похорон Доренко

Журналист Сергей Доренко погиб 9 мая в центре Москвы после падения с мотоцикла. Ему было 59 лет. Причиной смерти стал разрыв аорты. Последние годы журналист страдал от болезни сердца.

Дочь Доренко просила полицию проверить причины смерти, поскольку заподозрила, что ее отца могли отравить. Это стало причиной задержки в похоронах. Было отменено назначенное на 12 мая прощание с журналистом. Тем не менее повторная экспертиза не нашла признаков отравления.