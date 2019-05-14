Порошенко посоветовал Зеленскому идти его дорогой

Действующий президент Украины Петр Порошенко на конференции в Брюсселе посоветовал избранному главе государства Владимиру Зеленскому во время его правления «идти дорогой Порошенко». Трансляция конференции опубликована на странице президента в Facebook.

«Просто идти дорогой президента Порошенко, и этого достаточно», — сказал президент Украины, отвечая на вопрос ведущей о том, какой совет он бы дал своему преемнику.

Ранее Порошенко заявил на пресс-конференции, что готов помогать Зеленскому, если тот продолжит курс на интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

В Брюссель действующий президент прибыл 13 мая, чтобы подвести итоги за пять лет по сотрудничеству между Украиной и ЕС в вопросах евроинтеграции страны.