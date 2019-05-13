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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Порошенко заявил о заинтересованности в скорейшей инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем проведении инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность», — отметил Порошенко.

Говоря о возможности роспуска Рады и проведения досрочных парламентских выборов, президент заметил, что все должно проходить в соответствии с законодательством. По его словам, Рада должна найти решение, которое «обеспечило бы защиту демократии и конституционного процесса» и устроило все стороны.

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В Раду внесено несколько законопроектов, предлагающим провести инаугурацию 19, 20 или 26 мая. Еще один проект предусматривал проведение мероприятия 1 июня, однако он был отозван. Также предлагалось провести инаугурацию в два этапа.

Сам Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Порошенко говорил, что примет любую назначенную Верховной радой дату.

Согласно украинскому законодательству президент может распустить парламент не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленскому для роспуска Верховной рады необходимо официально вступить в должность до 27 мая.

Теги: Петр Порошенко, инаугурация, Владимир Зеленский, Украина
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