Порошенко заявил о заинтересованности в скорейшей инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем проведении инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации, и с моей стороны будет только поддержка как можно скорейшего вступления господина Зеленского в должность», — отметил Порошенко.

Говоря о возможности роспуска Рады и проведения досрочных парламентских выборов, президент заметил, что все должно проходить в соответствии с законодательством. По его словам, Рада должна найти решение, которое «обеспечило бы защиту демократии и конституционного процесса» и устроило все стороны.

В Раду внесено несколько законопроектов, предлагающим провести инаугурацию 19, 20 или 26 мая. Еще один проект предусматривал проведение мероприятия 1 июня, однако он был отозван. Также предлагалось провести инаугурацию в два этапа.