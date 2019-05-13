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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Политика ,  
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Могерини предостерегла Помпео от военной эскалации в ситуации с Ираном
Европейский союз призвал США воздерживаться от эскалации ситуации вокруг иранской ядерной сделки, сообщила представитель ЕС после переговоров с госсекретарем США. В ближайшее время Евросоюз запустит механизм транзакций с Ираном
Федерика Могерини (Фото: Fabrice Coffrini / Reuters)

«Майк Помпео услышал от нас, от меня и от многих министров стран ЕС, что мы находимся в очень деликатном положении и что самым ответственным поведением [в этой ситуации] было бы проявить максимум осторожности и не допускать эскалации, особенно военного характера», — заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Трансляция ее пресс-конференции велась на сайте Европейского совета. Глава европейской дипломатии напомнила о необходимости придерживаться положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану. «Мы призываем Иран соблюдать условия, [данные им] в рамках ядерной сделки, и мы собираемся выполнять их с нашей стороны», — заверила Могерини. Она сообщила, что механизм финансовых транзакций для поддержки торговых отношений ЕС с Тегераном (INSTEX) может начать работать в ближайшие недели.

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Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник посетил Брюссель с незапланированным визитом. Он должен был прилететь 13 мая в Москву, чтобы потом отправиться в Сочи на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Однако изменил планы и отправился в Брюссель, чтобы обсудить иранский вопрос. 8 мая Тегеран уведомил о приостановке исполнения некоторых обязательств в рамках СВПД — республика не будет соблюдать договоренности об ограничении ее запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В заявлении также сказано, что у стран — членов договора есть 60 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства, «особенно в банковской сфере и в области нефтяных месторождений». В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, в мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Ирана.

Могерини также сообщила об обеспокоенности в связи с предполагаемой атакой на два танкера, пересекавших Персидский залив недалеко от побережья ОАЭ. «Мы изучаем обстоятельства ситуации», — пояснила она, еще раз призвав стороны сохранять спокойствие.

Иранская проблема обсуждалась в понедельник и в Сочи. Она была в центре переговоров Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И. Оба заявили о важности сохранить СВПД. Лавров заявил, что Тегеран имел право частично приостановить выполнение иранской ядерной сделки, так как его вхождение в нее было добровольным. По его словам, в отличие от России далеко не все участники сделки выполняют то, что они обещали сделать. 10 мая за несколько дней до встречи министров России и Китая Reuters со ссылкой на три осведомленных источника сообщил о том, что крупнейшие китайские государственные нефтеперерабатывающие компании — China Petrochemical Corp. (Sinopec Group) and China National Petroleum Corp. (CNPC) — в мае приостановят импорт иранской нефти из-за американских санкций. Китай — крупнейший импортер иранской нефти. По данным китайской таможни, в первом квартале 2019 года Пекин импортировал 475 тыс. барр. в день.

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Sinopec и CNPC уже приостанавливали поставки иранской нефти, напоминает Reuters: это произошло в октябре прошлого года. Поставки возобновились, когда Вашингтон объявил о санкциях против Ирана. Введенные тогда ограничения предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Однако для восьми стран — Китая, Турции, Южной Кореи, Индии, Греции, Италии, Тайваня и Японии — было сделано исключение: им разрешили покупать иранскую нефть еще полгода, до 2 мая 2019 года. 22 апреля 2019 года американская администрация объявила, что не будет продлевать сроки этих исключений. Bloomberg отмечал, что в апреле Китай нарастил импорт нефти из Ирана до рекордных с 2010 года значений — около 11 млн барр. в день, чтобы успеть импортировать как можно больше до 2 мая.

Авторы: Евгений Пудовкин, Александр Атасунцев
Теги: Иран, Европейский Союз, Иранская ядерная программа, Майк Помпео
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