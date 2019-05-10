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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,94%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Политика ,  
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Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте
Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский парламент побыстрей назначить дату инаугурации. По его словам, задержку в своих интересах использует Петр Порошенко
Фото: Стрингер / РИА Новости

В своем обращении в Instagram Зеленский заявил, что пока «депутаты трясутся за свои мандаты», Порошенко меняет руководство армии, телевидения, переназначает судей Верховного суда, отправляя туда юристов компании «Рошен», раздает генеральские звания людям, ответственным за взрывы на военных складах.

«Говорит, что готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане. Он напоминает мне туриста в египетском отеле. Это не тот человек, который собрал вещи и отправился в аэропорт. Порошенко не может остановиться. Тащит полотенца, тапочки и все со шведского стола», — заявил Зеленский.

«Я вас очень прошу. Сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед: вам еще паспортный контроль проходить», — заявил избранный президент Украины.

«Думайте не про депутатские документы, а про судьбу Украины», — завершил свое выступление Зеленский.

В пресс-службе Порошенко уже отреагировали на заявление Зеленского. Там заявили, что примут любую дату инаугурации, которую определит Верховная рада. Речь идет в том числе и о 19 мая, на которой настаивает Зеленский.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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