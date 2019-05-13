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Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман

Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, Whatsapp, Viber и Facebook. Об этом сообщает издание Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.

Отмечается, что эта мера была вызвала «ложной пропагандой, проводимой в социальных сетях», а также беспорядками, которые произошли накануне. Полицейские ввели комендантский час в четырех районах республики.

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Источники Reuters сообщили, что несколько десятков человек забросали мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. По данным собеседников агентства, в это произошло в результате спора, который начался еще в Facebook.

Reutes добавляет, что власти заявили об аресте автора поста в соцсети, который пользователи восприняли как угрозу. Источник в полиции рассказал агентству, что также были задержаны несколько человек, которые напали на магазины.

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Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

В апреле на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время празднования Пасхи. В результате погибли по меньшей мере 250 человек и еще около 500 пострадали. В связи с этим власти временно заблокировали соцсети и мессенджеры. Полиция задержала 40 человек.

Теги: Шри-Ланка, блокировка, Facebook, WhatsApp, Viber
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