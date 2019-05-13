Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман

Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети и мессенджеры, в частности, Whatsapp, Viber и Facebook. Об этом сообщает издание Ada Derana со ссылкой на департамент информации правительства.

Отмечается, что эта мера была вызвала «ложной пропагандой, проводимой в социальных сетях», а также беспорядками, которые произошли накануне. Полицейские ввели комендантский час в четырех районах республики.

Источники Reuters сообщили, что несколько десятков человек забросали мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. По данным собеседников агентства, в это произошло в результате спора, который начался еще в Facebook.

Reutes добавляет, что власти заявили об аресте автора поста в соцсети, который пользователи восприняли как угрозу. Источник в полиции рассказал агентству, что также были задержаны несколько человек, которые напали на магазины.