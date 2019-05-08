Президент Шри-Ланки попросил послов снять ограничения на визиты в страну

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обратился к иностранным послам с просьбой снять ограничения на поездки граждан их стран в страну из-за терактов. Об этом сообщает портал Ada Derana.

Глава государства рассказал о проводимых в стране контртеррористических мероприятиях и о мерах, принятых для восстановления нормальной жизни в стране. Так, он сообщил, что 95% подозреваемых в терроризме уже арестованы и задержать осталось только нескольких человек. Глава сил безопасности Равиндра Вийегунаратне, в свою очередь, подтвердил, что силами правопорядка задержаны 73 подозреваемых.

Майтрипала Сирисена поблагодарил международное сообщество за помощь, оказанную стране.