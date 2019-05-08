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Pfizer $48 (+17,3%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Президент Шри-Ланки попросил послов снять ограничения на визиты в страну

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обратился к иностранным послам с просьбой снять ограничения на поездки граждан их стран в страну из-за терактов. Об этом сообщает портал Ada Derana.

Глава государства рассказал о проводимых в стране контртеррористических мероприятиях и о мерах, принятых для восстановления нормальной жизни в стране. Так, он сообщил, что 95% подозреваемых в терроризме уже арестованы и задержать осталось только нескольких человек. Глава сил безопасности Равиндра Вийегунаратне, в свою очередь, подтвердил, что силами правопорядка задержаны 73 подозреваемых.

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Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех причастных к терактам

Майтрипала Сирисена поблагодарил международное сообщество за помощь, оказанную стране.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в день празднования католической Пасхи (21 апреля). Террористы-смертники атаковали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Негомбо и Баттикалоа. В результате атак погибли по меньшей мере 250 человек, еще порядка 500 пострадали. Через два дня ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

После терактов в некоторых городах страны был введен комендантский час, а власти страны ввели запрет на ношение традиционной исламской одежды, которая полностью закрывает лицо у женщин.

Теги: Шри-Ланка, теракты
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