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Alphabet $1 420 (+21,41%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Трамп понадеялся на встречу с лидерами Ирана для новой ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с призывом вернуться за стол переговоров для выработки соглашения, которое позволит заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

«Я с нетерпением жду, что когда-нибудь встречусь с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги, которые дадут Ирану будущее, которого он заслуживает», — отмечается в заявлении главы Белого дома. Трамп также призвал иранский режим «отказаться от ядерных амбиций» и вернуться за стол переговоров.

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Обогащение Ирана: к чему ведет приостановка ядерной сделки с Тегераном

Соглашение по ядерной программе Тегеран заключил в Вене в 2015 году с шестью посредниками: Россией, США, Китаем, Францией, ФРГ и Великобританией. Сделка подразумевает отказ Ирана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета Безопасности ООН. Ситуация вокруг соглашения обострилась после, того, как в мае прошлого года президент США объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций против Ирана. После этого ЕС начал разработку механизмов, позволяющих европейским предпринимателям сотрудничать с Ираном без опасения ограничений со стороны Вашингтона.

8 мая 2019 года Трамп подписал указ о введении санкций против Тегерана из-за отказа Исламской Республики исполнять часть ядерной сделки. Ограничительные меры затрагивают производство стали, алюминия, меди и железа в Иране.

Теги: Иран, Дональд Трамп, ядерная сделка по Ирану, санкции
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