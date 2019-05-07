В Иране обвинили советника Трампа в непонимании ситуации

Представитель Высшего совета нацбезопасности Ирана раскритиковал недавние заявления советника президента США Джона Болтона, в которых тот предупредил Тегеран об опасности атак против интересов США и их союзников

Джон Болтон (Фото: Alex Wroblewski / Bloomberg)

«Болтону недостает военного понимания и понимания в сфере безопасности, его заявления в основном направлены на привлечение внимания», — цитирует иранское агентство Tasnim во вторник, 7 мая, заявление представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Кейвана Хосрави.

Так Хосрави отреагировал на сделанное в воскресенье, 5 мая, заявление Джона Болтона. В нем советник американского президента по национальной безопасности объявил о направлении группы кораблей ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» на Ближний Восток, в зону ответственности центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM, отвечает за операции на Ближнем Востоке и в Средней Азии). Болтон объяснил, что Вашингтон пошел на такой шаг, «чтобы послать ясный сигнал иранскому режиму, что любая атака против интересов Соединенных Штатов или наших союзников будет встречена с безжалостной силой».

«Маловероятно, что командующие и американские военные захотят проверить доказанные возможности Вооруженных сил Ирана», — отреагировал Хосрави.

Иран внимательно наблюдает за движением авианосца «Авраам Линкольн», который вместе с сопровождающими его кораблями вошел в Средиземное море 21 день назад, добавил Хосрави.