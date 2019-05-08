Трамп ввел санкции после отказа Ирана исполнять часть ядерной сделки

Ограничительные меры затрагивают производство стали, алюминия, меди и железа в Иране. Решение о санкциях Вашингтон принял после отказа Тегерана исполнять отдельные обязательства по ядерному соглашению

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Ирана. Документ касается производства стали, алюминия, меди и железа в Исламской Республике.

Ограничительные меры направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует иранскими металлами. Минфин США может заблокировать их активы в американской юрисдикции.

В указе говорится, что цель его заключается в том, чтобы лишить Иран доходов от металлопроизводства. Речь идет о доходах, которые «могут быть использованы для финансирования распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий в регионе и военной экспансии», указывается в документе.

Ранее Иран направил Германии, Великобритании, Китаю и России уведомление о решении «приостановить исполнение некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки.

В заявлении Трампа, направленном в конгресс в связи с введением санкций против Ирана, говорится, что эти меры затронут 10% иранского экспорта.