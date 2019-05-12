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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом этой страны, поручил своему представителю Карлосу Веккьо встретиться с Южным командованием ВС США. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, встреча необходима для того, чтобы «установить прямые отношения для достижения сотрудничества в решении сложной гуманитарной чрезвычайной ситуации».

Политика
Гуаидо заявил об отсутствии просьб к США о военной интервенции

Ранее в марте в интервью РБК Гуаидо подчеркивал, что оппозиция не стремится к военному вмешательству со стороны США.

30 апреля он опубликовал видео, в котором сообщил о старте финальной части операции «Свобода», направленной на свержение действующего президента Николаса Мадуро, и призвал армию присоединиться к оппозиции. Вскоре после этого на военной базе Ла-Карлотта в Каракасе произошли столкновения между оппозиционными силами и правительственными войсками.

Позднее Мадуро в послании к нации назвал массовые протесты попыткой госпереворота, которая оказалась неудачной. Сам Гуаидо признал, что попытка свергнуть действующего президента не удалась.
 

Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо, военные США
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