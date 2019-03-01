Гуаидо заявил об отсутствии просьб к США о военной интервенции

Венесуэльская оппозиция, говорит Гуаидо, также контактирует с российскими представителями: «В этом нет никакого секрета или тайны». «Наше послание правительствам этих стран очень ясно: они могут сделать многое для Венесуэлы и внести свой вклад в восстановление нашей страны. От российского МИДа мы получаем только постоянные призывы к диалогу для урегулирования ситуации в Венесуэле. Тем не менее мы повторяем, что диалог должен быть конкретным, иначе он не имеет смысла. Переговоры, по нашему мнению, должны вестись о прекращении узурпации в Венесуэле, в противном случае они будут направлены на сохранение власти Мадуро», — отметил он.
В Венесуэле продолжает сохраняться двоевластие, после того как 23 января Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. В этом статусе его признали США, большинство стран Латинской Америки и Европейского союза. Избранному весной прошлого года Николасу Мадуро подчиняются правительство и армия, отдавать власть он отказывается.
1 марта в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. По итогам российский министр заявил, что «на глазах у всего мира ведется циничная кампания, нацеленная на свержение законного правительства Венесуэлы». Он также отметил, что «США могут пойти на военную интервенцию в Венесуэлу».
Лавров подтвердил российскую позицию по Венесуэле: солидарность с законным правительством и поддержка президента Мадуро. Помимо России, его продолжают поддерживать Китай, Боливия, Куба, Турция, Мексика и несколько других стран.
Родригес, в свою очередь, заявила, что оппозиция в Венесуэле несостоятельна, не смогла прийти к власти через голосование и теперь хочет сделать это через силу.