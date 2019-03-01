Гуаидо заявил об отсутствии просьб к США о военной интервенции

Гуаидо заявил об отсутствии просьб к США о военной интервенции

В интервью РБК объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что оппозиция не стремится к военному вмешательству США. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что США могут пойти на военную интервенцию

Хуан Гуаидо (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

«Мы не просили США о военном вмешательстве и не стремимся к нему», — сказал Гуаидо в интервью РБК.

По его словам, с президентом Дональдом Трампом он «разговаривал по телефону», а также поддерживает связь с членами его администрации, в том числе с вице-президентом Майком Пенсом.

«Мы не предлагали и у нас не просили никаких гарантий. Мы все знаем, что для прекращения кризиса в Венесуэле должна быть прекращена узурпация власти, и ценим поддержку, которую получили от президента Трампа, от конгресса Соединенных Штатов, а также от большинства мировых демократий», — заявил Гуаидо.