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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Гуаидо заявил об отсутствии просьб к США о военной интервенции
В интервью РБК объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что оппозиция не стремится к военному вмешательству США. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что США могут пойти на военную интервенцию
Хуан Гуаидо (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

«Мы не просили США о военном вмешательстве и не стремимся к нему», — сказал Гуаидо в интервью РБК.

По его словам, с президентом Дональдом Трампом он «разговаривал по телефону», а также поддерживает связь с членами его администрации, в том числе с вице-президентом Майком Пенсом.

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Хуан Гуаидо — РБК: Мы не просим США о военном вмешательстве

«Мы не предлагали и у нас не просили никаких гарантий. Мы все знаем, что для прекращения кризиса в Венесуэле должна быть прекращена узурпация власти, и ценим поддержку, которую получили от президента Трампа, от конгресса Соединенных Штатов, а также от большинства мировых демократий», — заявил Гуаидо.

Видео: РБК

Венесуэльская оппозиция, говорит Гуаидо, также контактирует с российскими представителями: «В этом нет никакого секрета или тайны». «Наше послание правительствам этих стран очень ясно: они могут сделать многое для Венесуэлы и внести свой вклад в восстановление нашей страны. От российского МИДа мы получаем только постоянные призывы к диалогу для урегулирования ситуации в Венесуэле. Тем не менее мы повторяем, что диалог должен быть конкретным, иначе он не имеет смысл​а. Переговоры, по нашему мнению, должны вестись о прекращении узурпации в Венесуэле, в противном случае они будут направлены на сохранение власти Мадуро», — отметил он.

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Гуаидо вопреки угрозе ареста пообещал вернуться в Венесуэлу

В Венесуэле продолжает сохраняться двоевластие, после того как 23 января Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. В этом статусе его признали США, большинство стран Латинской Америки и Европейского союза. Избранному весной прошлого года Николасу Мадуро подчиняются правительство и армия, отдавать власть он отказывается.

1 марта в Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. По итогам российский министр заявил, что «на глазах у всего мира ведется циничная кампания, нацеленная на свержение законного правительства Венесуэлы». Он также отметил, что «США могут пойти на военную интервенцию в Венесуэлу».

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Лавров подтвердил российскую позицию по Венесуэле: солидарность с законным правительством и поддержка президента Мадуро. Помимо России,​ его продолжают поддерживать Китай, Боливия, Куба, Турция, Мексика и несколько других стран.

Родригес, в свою очередь, заявила, что оппозиция в Венесуэле несостоятельна, не смогла прийти к власти через голосование и теперь хочет сделать это через силу.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Венесуэла
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