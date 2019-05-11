МВД Франции оценило число участников акции «желтых жилетов» в 18,6 тыс.

В 26-й акции «желтых жилетов», прошедшей 11 мая в ряде городов Франции, приняли участие около 18,6 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.

В Париже в протестах участвовали около 1,6 тыс. манифестантов. Больше всего человек, по данным полиции, вышло на улицы в Лионе, Нанте и Монпелье.

Телеканал отмечает, что «желтые жилеты» не согласны с оценкой МВД — по их данным, в протестах по всей стране участвовали более 37 тыс. человек.

Как сообщает France Info, в Лионе полиции пришлось применить против протестующих слезоточивый газ в ответ на брошенные на сотрудников правопорядка предметы. В Нанте, по данным МВД, задержали 12 манифестантов.