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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Протесты во Франции ,  
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МВД Франции оценило число участников акции «желтых жилетов» в 18,6 тыс.

В 26-й акции «желтых жилетов», прошедшей 11 мая в ряде городов Франции, приняли участие около 18,6 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.

В Париже в протестах участвовали около 1,6 тыс. манифестантов. Больше всего человек, по данным полиции, вышло на улицы в Лионе, Нанте и Монпелье.

Телеканал отмечает, что «желтые жилеты» не согласны с оценкой МВД — по их данным, в протестах по всей стране участвовали более 37 тыс. человек.

Как сообщает France Info, в Лионе полиции пришлось применить против протестующих слезоточивый газ в ответ на брошенные на сотрудников правопорядка предметы. В Нанте, по данным МВД, задержали 12 манифестантов.

Политика
Субботняя акция «желтых жилетов» стала самой малочисленной с ноября 2018

Предыдущая акция, которая состоялась в субботу, 4 мая, собрала около 19 тыс. протестующих, сообщала ранее полиция. Она стала самой малочисленной с начала протестов в ноябре прошлого года.

Изначально митинги были направлены против повышения цен на топливо и введения новых налогов, но позднее их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне протестов власти Франции повысили размер минимальной заработной платы и ввели мораторий на повышение цен на топливо.

Фотогалерея 
Протесты во Франции. Фоторепортаж

На одной из акций, прошедшей в Париже в марте, протестующие разгромили несколько бутиков на Елисейских Полях. Полиция задержала более 200 человек. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал дать «решительный ответ» на беспорядки.

 

Теги: Франция, протесты, Париж
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