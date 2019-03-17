Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал дать решительный ответ «желтым жилетам», устроившим беспорядки и погромы в Париже. В субботу они разгромили несколько бутиков на Елисейских Полях, полиция задержала более 200 человек

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Французские власти примут «решительные» меры, чтобы избежать повторения погромов, которые прошли в Париже в субботу. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «То, что произошло [...] нельзя назвать протестами. Эти люди хотят разрушить республику, и их действия могут привести к убийствам [рядовых граждан]», — написал он в Twitter вечером 16 марта. Из-за этих событий Макрон вечером в субботу вернулся в столицу из Пиренеев, где катался на лыжах.

На улицы снова вышли десятки тысяч человек

В субботу, 16 марта, в Париже прошла 18-я по счету еженедельная акция участников движения «желтые жилеты», выступающих против экономической политики правительства, которая ведет к росту цен на бензин. Почти сразу после начала манифестация переросла в погромы. «Желтые жилеты» начали громить магазины и кафе на Елисейских Полях, в том числе работающий с 1899 года ресторан Le Fouquet, популярный у французской элиты (в 2007 году Николя Саркози праздновал там свою победу на президентских выборах). На стене ресторана погромщики нанесли граффити «Сарко (прозвище Саркози. — РБК) все сломал». В результате их действий были разграблены и разрушены киоски, бутики, в том числе брендов Hugo Boss и Longchamps, Bulgari, а также магазин Nespresso. Всего нападениям подверглись 80 магазинов, около 20 были ограблены или сожжены, сообщает France24 со ссылкой на ретейлеров. Сумма ущерба пока не подсчитана.

Погромщики отказывались повиноваться сотрудникам правопорядка и атаковали полицейских и их автомобили.

Всего на улицы по всей стране вышли более 30 тыс. демонстрантов, из них 1,5 тыс. проявляли жестокость, заявил министр внутренних дел Кристоф ​Кастанье. В Париже в акциях протеста приняли участие около 10 тыс. человек, неделей ранее — около 3 тыс., сообщает Reuters. Французские СМИ отмечают, что с конца декабря и до последней акции численность протестующих сокращалась, но теперь протесты снова начинают набирать популярность.