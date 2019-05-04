Субботняя акция «желтых жилетов» стала самой малочисленной с ноября 2018

Акция протестов «желтых жилетов», прошедшая в субботу в ряде городов Франции, стала самой малочисленной с начала протестов в ноябре 2018 года. По данным МВД страны, в шествиях участвовало порядка 18,9 тыс. манифестантов, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные полиции.

В Париже в трех различных манифестациях участвовали около 1,5 тыс. человек. Отмечается, что протесты прошли в спокойной обстановке.

На прошлой неделе, 27 апреля, по всей стране в акции участвовали порядка 23,6 тыс. демонстрантов.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября 2018 года каждую субботу. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введения новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции.

В конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал гражданам урезать подоходный налог, добиться полной занятости и не закрывать больницы и школы. Средства на эти цели планируется получить за счет борьбы с уклонением компаний от налогов.