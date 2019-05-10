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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Путина пригласили на интронизацию императора Японии

Президента России Владимира Путина наряду с главами других государств пригласили на церемонию интронизации императора Японии Нарухито в октябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

По его словам, японская сторона направила приглашения на интронизацию главам всех государств, с которыми Япония поддерживает дипломатические отношения. При этом страны сами будут принимать решение о том, кто именно поедет на церемонию.

59-летний крон-принц Нарухито был провозглашен императором 1 мая после того, как его 85-летний отец Акихито днем ранее отрекся от престола. О решении покинуть трон он сообщал еще в 2016 году, год спустя японский парламент Японии одобрил законопроект, который позволил императору передать права наследнику. Таким образом, Акихито стал первым за 200 лет императором, сложившим свои полномочия.

Нарухито намерен править под девизом «Рэйва». Торжественная церемония вступления на трон состоится в октябре текущего года.

Президент России Владимир Путин выразил Акихито признательность за внимание к отношениям Москвы и Токио, а также поздравил нового императора с восшествием на престол.

Теги: Япония, Владимир Путин, приглашение
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