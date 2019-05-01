Путин поздравил нового императора Японии с восшествием на престол

Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с восшествием на престол. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего вступления на императорский престол. За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие», — сказал он.

Путин добавил, что Россия и Япония ведут конструктивный политический диалог. Он выразил уверенность, что наращивание сотрудничества отвечает «коренным интересам» народов двух стран. Президент также пожелал императору здоровья, успешного долгого правления на благо жителей Японии, а также благополучия.

Накануне император Японии 89-летний Акихито отрекся от престола. Он объявил о своем решении еще в 2016 году. Причиной стало состояние его здоровья. Этот случай, когда император сложил полномочия, стал первым за 200 лет истории страны.