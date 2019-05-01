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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Путин поздравил нового императора Японии с восшествием на престол

Президент России Владимир Путин поздравил нового императора Японии Нарухито с восшествием на престол. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего вступления на императорский престол. За последнее время отношения между нашими странами получили значительное развитие», — сказал он.

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Путин добавил, что Россия и Япония ведут конструктивный политический диалог. Он выразил уверенность, что наращивание сотрудничества отвечает «коренным интересам» народов двух стран. Президент также пожелал императору здоровья, успешного долгого правления на благо жителей Японии, а также благополучия.

Накануне император Японии 89-летний Акихито отрекся от престола. Он объявил о своем решении еще в 2016 году. Причиной стало состояние его здоровья. Этот случай, когда император сложил полномочия, стал первым за 200 лет истории страны.

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На престол вступил его 59-летний сын Нарухито. Церемония прошла в императорском дворце в Токио. Он обратился к нации и пообещал действовать в соответствии с Конституцией Японии, согласно которой император является символом государства и единства народа и имеет только представительские функции.

Теги: Япония, император, Владимир Путин
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Новый император Японии Нарухито вступил на престол
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