Путин выразил признание уходящему японскому императору Акихито

Президент Владимир Путин направил телеграмму отрекающемуся от престола императору Японии Акихито, в которой выразил признательность за внимание к отношениям Москвы и Токио, сообщает Кремль. Российский лидер выразил надежду, что двусторонние отношения и взаимовыгодные связи будут и дальше укрепляться во всех направлениях.

Утром 30 апреля Акихито начал проходить ритуалы отречения от престола. В святилище на территории императорского дворца он почтил богиню Аматэрасу, а также зачитал сообщение о своем уходе. Позднее премьер-министр Синдзо Абэ поблагодарит императора, а Акихито выступит с последним словом. Трон займет крон-принц Нарухито.

О своем решении Акихито объявил в 2016 году, позднее парламент одобрил специальный законопроект. Отречение императора Японии произойдет впервые за 200 лет.